İspanyol haber ajansı EFE'nin mahkeme kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde Alves, "eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk verdiği ifadede yalan söylediğini" belirtti.

Yaklaşık üç aydır cinsel saldırı suçuyla cezaevinde bulunan ve tutuksuz yargılanma talebi bir kez reddedilen Dani Alves, kendi talebiyle ikinci kez mahkemede hakim karşısına çıktı.

Brezilyalı futbolcu, kendisini cinsel saldırıyla suçlayan 23 yaşındaki kadınla cinsel ilişkiye girdiğini ilk defa kabul etse de bunun bir saldırı olmadığını, karşı tarafın rızasıyla gerçekleştiğini savundu.

Alves, şimdiye kadar polise ve mahkemeye verdiği üç farklı ifadede direkt olarak cinsel ilişki olduğunu inkar etmişti.

Mahkemeden bir kez daha tutuksuz yargılanmayı talep eden Alves ile ilgili karar henüz verilmedi.