Cinsel tacizi böyle savundu: Eski sevgilim sandım Kayseri'de yolda yürüyen 37 yaşındaki kadının yanına otomobili ile yaklaşarak cinsel organını gösterdiği iddiasıyla taciz suçundan tutuksuz yargılanan 23 yaşındaki Suriye uyruklu Ömer B., 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Sanık savunmasında, "Müştekiyi eski sevgilim sandığım için böyle bir şey yaptım." dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 12.06.2024 - 16:12 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:12 facebook

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