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        Haberler Gündem Güncel Cinsel tacizi böyle savundu: Eski sevgilim sandım | Son dakika haberleri

        Cinsel tacizi böyle savundu: Eski sevgilim sandım

        Kayseri'de yolda yürüyen 37 yaşındaki kadının yanına otomobili ile yaklaşarak cinsel organını gösterdiği iddiasıyla taciz suçundan tutuksuz yargılanan 23 yaşındaki Suriye uyruklu Ömer B., 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılarak hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Sanık savunmasında, "Müştekiyi eski sevgilim sandığım için böyle bir şey yaptım." dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:12 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:12
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        Cinsel tacizi böyle savundu: Eski sevgilim sandım
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu Ömer B., otomobili ile Ö.Ç.'nin yanına yaklaştı. Otomobilini yavaşlatan Ömer B., cinsel organını kadına gösterdi. Ö.Ç.'nin çığlık atması sonrası Ömer B., olay yerinden kaçtı.

        Aracının plakasından kimliği belirlenen zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ömer B. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'cinsel taciz' suçundan dava açıldı.

        "ESKİ SEVGİLİM SANDIM"

        Kayseri 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Ömer B., hazır bulundu.

        Önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyen Ömer B., "Müştekiyi eski sevgilim sandığım için böyle bir şey yaptım. Onu eski sevgilime benzettim. Beraatimi istiyorum" dedi.

        3 AY 22 GÜN CEZA

        Mahkeme hakimi, sanık Ömer B.'yi, 'cinsel taciz' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

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        #cinsel taciz
        #kayseri
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