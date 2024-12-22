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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Çip davasında kazanan Qualcomm - Teknoloji Haberleri

        Çip davasında kazanan Qualcomm

        BD federal mahkemesinde Arm Holdings ve Qualcomm arasında görülen davada karar çıktı. Qualcomm'un merkezi işlemcileri, Arm Holdings ile yapılan anlaşma kapsamında düzgün bir şekilde lisanslanmış olduğu belirlendi. Bu karar, ABD federal mahkemesinde iki çip devi arasında görülen davada bazı belirsizlikleri ortadan kaldırdı. Ancak, davanın bir kısmında jüri anlaşmazlık yaşadığı için dava sonuçlanmadı. Bu karar hisse değerlerine de yansıdı ve Qualcomm değer kazanırken, Arm'da düşüş göze çarptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2024 - 13:19 Güncelleme: 22.12.2024 - 13:19
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        Çip davasında kazanan Qualcomm
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        Qualcomm, merkezi işlemcilerinin Arm Holdings ile yapılan anlaşma kapsamında düzgün bir şekilde lisanslandığını belirten jüri kararı ile önemli bir zafer kazandı. Qualcomm'un merkezi işlemcilerinin, Arm Holdings ile yapılan lisans anlaşmaları çerçevesinde yasal olarak kullanıldığı belirtildi. Bu durumda Qualcomm, Arm'ın teknolojisini ve patentlerini kullanmak için gerekli lisansları almış ve bu lisanslar doğrultusunda işlemcilerini geliştirmiştir. Bu durum, Qualcomm'un Arm'ın teknolojilerini kullanmaya devam edebileceği anlamına geliyor.

        Dava, Arm Holdings'in, Qualcomm'un Nuvia isimli teknoloji şirketini satın aldıktan sonra Arm'ın lisans anlaşmalarını ihlal ettiğini iddia etmesiyle başladı. Arm, Qualcomm'un Nuvia teknolojisini kullanarak geliştirdiği Snapdragon işlemcilerinin lisanssız olduğunu öne sürdü ve bu nedenle dava açıldı.

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        QUALCOMM HİSSELERİ YÜKSELDİ

        Bir haftalık mahkeme süreci ve tartışmaların ardından jüri, üç sorudan birini çözemedi ve dava, bir kısmında anlaşmazlık ile sonuçlandı. Qualcomm, çıkan sonucun inovasyon hakkını onayladığını belirtirken, Arm yeni bir duruşma talep etmeye karar verdi. Haberin ardından Arm'ın hisseleri %1.8 değer kaybederken, Qualcomm'un hisseleri %1.8 değer kazandı.

        Davaya başkanlık eden Yargıç Maryellen Noreika, davanın yeniden görülmesinin her iki taraf için de net bir zafer getirmeyeceğini düşündüğünü belirtti. Noreika, Arm ve Qualcomm'u anlaşmazlıklarını arabuluculuk yoluyla çözmeye teşvik etti.

        DAVA YENİDEN GÖRÜLEBİLİR

        Kararın sonucu, Qualcomm'un Nuvia teknolojisini kullanarak geliştirdiği Snapdragon işlemcilerinin devam edebileceğini işaret ediyor. Ancak jüri, Nuvia'nın lisans anlaşmasını ihlal edip etmediği konusunda uzlaşamadı. Arm, şirketin entelektüel mülkiyetini korumak amacıyla yeni bir duruşma talep etti.

        Qualcomm ve Arm arasındaki dava, gelecekte yeniden görülebilir. Yargıç Noreika, her iki tarafı da anlaşmazlıklarını çözmeye davet etti. Bu dava, çip endüstrisindeki büyük oyuncular arasındaki rekabetin ne kadar yoğun olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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