Çip davasında kazanan Qualcomm

Qualcomm, merkezi işlemcilerinin Arm Holdings ile yapılan anlaşma kapsamında düzgün bir şekilde lisanslandığını belirten jüri kararı ile önemli bir zafer kazandı. Qualcomm'un merkezi işlemcilerinin, Arm Holdings ile yapılan lisans anlaşmaları çerçevesinde yasal olarak kullanıldığı belirtildi. Bu durumda Qualcomm, Arm'ın teknolojisini ve patentlerini kullanmak için gerekli lisansları almış ve bu lisanslar doğrultusunda işlemcilerini geliştirmiştir. Bu durum, Qualcomm'un Arm'ın teknolojilerini kullanmaya devam edebileceği anlamına geliyor.

Bir haftalık mahkeme süreci ve tartışmaların ardından jüri, üç sorudan birini çözemedi ve dava, bir kısmında anlaşmazlık ile sonuçlandı. Qualcomm, çıkan sonucun inovasyon hakkını onayladığını belirtirken, Arm yeni bir duruşma talep etmeye karar verdi. Haberin ardından Arm'ın hisseleri %1.8 değer kaybederken, Qualcomm'un hisseleri %1.8 değer kazandı.

Dava, Arm Holdings'in, Qualcomm'un Nuvia isimli teknoloji şirketini satın aldıktan sonra Arm'ın lisans anlaşmalarını ihlal ettiğini iddia etmesiyle başladı. Arm, Qualcomm'un Nuvia teknolojisini kullanarak geliştirdiği Snapdragon işlemcilerinin lisanssız olduğunu öne sürdü ve bu nedenle dava açıldı.

Davaya başkanlık eden Yargıç Maryellen Noreika, davanın yeniden görülmesinin her iki taraf için de net bir zafer getirmeyeceğini düşündüğünü belirtti. Noreika, Arm ve Qualcomm'u anlaşmazlıklarını arabuluculuk yoluyla çözmeye teşvik etti.

DAVA YENİDEN GÖRÜLEBİLİR

Kararın sonucu, Qualcomm'un Nuvia teknolojisini kullanarak geliştirdiği Snapdragon işlemcilerinin devam edebileceğini işaret ediyor. Ancak jüri, Nuvia'nın lisans anlaşmasını ihlal edip etmediği konusunda uzlaşamadı. Arm, şirketin entelektüel mülkiyetini korumak amacıyla yeni bir duruşma talep etti.