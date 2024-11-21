Çip devi Nvidia'nın geliri 35 milyar dolara ulaştı

Nvidia, bilançosunda 2025 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul ettiği 27 Ekim'de sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 94 artışla 35,1 milyar dolara yükseldi.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre yüzde 17 artıran Nvidia, geçen senenin aynı döneminde 18,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Piyasa beklentisi, Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 33,2 milyar dolar olacağı yönündeydi. Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 37,5 milyar dolar olarak açıkladı. ŞİRKETİN KARI YÜZDE 109 ARTTI Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 109 artarak 19,3 milyar dolara ulaştı. REKLAM Karını da yıllık bazda 2 katın üzerine çıkaran şirket, geçen yılın aynı döneminde 9,2 milyar dolarlık kar elde etmişti.