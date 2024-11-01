Cip şarampole devrildi! 2 kişi öldü
Edirne'de meydana gelen bir kazada, şarampole devrilen cipteki 2 kişi hayatını kaybetti. Olayda 3 kişi de yaralandı
Edirne'de şarampole devrilen cipteki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre D.İ'nin (20) kullandığı cip, Avrupa Otoyolu'nda Havsa gişelerine 1 kilometre kala şarampole devrilerek yol levhasına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Sağlık ekipleri, sürücü D.İ. ve F.A.Ç'nin (21) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar M.K. (20), T.C.U. (22) ve B.A. (31) ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Cenazeler, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.
Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.