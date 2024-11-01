Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Cip şarampole devrildi! 2 kişi öldü | Son dakika haberleri

        Cip şarampole devrildi! 2 kişi öldü

        Edirne'de meydana gelen bir kazada, şarampole devrilen cipteki 2 kişi hayatını kaybetti. Olayda 3 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 11:56 Güncelleme: 01.11.2024 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cip şarampole devrildi! 2 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Edirne'de şarampole devrilen cipteki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre D.İ'nin (20) kullandığı cip, Avrupa Otoyolu'nda Havsa gişelerine 1 kilometre kala şarampole devrilerek yol levhasına çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine otoyol jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        3 KİŞİ YARALANDI

        Sağlık ekipleri, sürücü D.İ. ve F.A.Ç'nin (21) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

        İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar M.K. (20), T.C.U. (22) ve B.A. (31) ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Cenazeler, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

        Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #edirne
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'li Özgür Özel'den sine-i millet ve erken seçim açıklaması!
        CHP'li Özgür Özel'den sine-i millet ve erken seçim açıklaması!
        Kuyumcuyu vurup 900 gram altını çaldı! Baykuş gözü yakalattı!
        Kuyumcuyu vurup 900 gram altını çaldı! Baykuş gözü yakalattı!
        246 milyar liralık gelir hedefi
        246 milyar liralık gelir hedefi
        PFDK açıkladı: İşte Sezgin Gülnar'ın cezası!
        PFDK açıkladı: İşte Sezgin Gülnar'ın cezası!
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        Eski eşi kardeşiyle evlenmişti! Evinin bahçesinde öldürüldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu!
        Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Galatasaray'ın devre arası satış planı yok!
        Polis onu arıyordu! Gizli bölmede yakalandı!
        Polis onu arıyordu! Gizli bölmede yakalandı!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Esnafa saldırdı! 3 kişiyi bıçakladı
        Esnafa saldırdı! 3 kişiyi bıçakladı
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        İnka İmparatorluğu'nun efsanevi şehri!
        Aleyna'yı ölüme sürüklemişti! Yargıtay kararı verdi!
        Aleyna'yı ölüme sürüklemişti! Yargıtay kararı verdi!
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        iPhone'un kayıt özelliği yasal mı?
        Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadı
        Yusuf Dikeç etkisinden kurtulamadı
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        SGK bütçesinde asgari ücret sürprizi
        ABD'li gazeteciden Epstein ve Trump iddiası
        ABD'li gazeteciden Epstein ve Trump iddiası
        ABD seçimlerine son 4 gün! Kritik eyaletlerde son durum ne?
        ABD seçimlerine son 4 gün! Kritik eyaletlerde son durum ne?
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Yasa dışı bahiste iki ayrı soruşturma
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü
        Retro kumaşın modaya muhteşem dönüşü