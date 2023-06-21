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Haberler Gündem Güncel Cip yanınca tünelde ulaşım durdu!
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Bolu'da tünelde cip yandı; ulaşım 2 saat durdu

Bolu'daki Dorukhan Tüneli'nde faciadan dönüldü. Olayda bir cip alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle tüneldeki ulaşım 2 saat durdu

Cip yanınca tünelde ulaşım durdu!
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DHA

Bolu'nun Mengen ilçesinde Dorukhan Tüneli´nde yanan cip, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle tünelin Mengen istikameti 2 saat ulaşıma kapalı kaldı.

DHA'nın haberine göre yangın, saat 08.30 sıralarında Devrek-Mengen kara yolunun Dorukhan Tüneli mevkiinde meydana geldi.

Mengen yönüne doğru giden Turan Ulubay idaresindeki cipin motor kısmından yükselen dumanları fark eden sürücü, aracını durdurup indi.

Araç bir anda alev aldı. Sürücü ve çevredeki diğer sürücüler yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ancak, müdahaleleri yetersiz kaldı.

Durum, itfaiye ekiplerine haber verildi. Tünel içerisindeki diğer araçlardakiler, yoğun dumandan etkilenmemeleri için dışarı çıkarıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü. Ancak araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Fotoğraflar: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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