Cip yanınca tünelde ulaşım durdu!

Mengen yönüne doğru giden Turan Ulubay idaresindeki cipin motor kısmından yükselen dumanları fark eden sürücü, aracını durdurup indi.

Araç bir anda alev aldı. Sürücü ve çevredeki diğer sürücüler yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ancak, müdahaleleri yetersiz kaldı.