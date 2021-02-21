Çıplak arama iddiası nasıl ortaya çıktı? Çıplak arama iddiaları ile ilgili kim ne dedi?

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Çıplak arama tartışması HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun cezaevlerinde ve emniyette çıplak arama iddiasını gündeme getirmesi ile başladı. İddialar sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda paylaşıldı.

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu iddiayı dile getirenlerle ilgili "FETÖ lehine kasıtlı paylaşım" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak olarak arama yapıldığını iddia eden kişilerin, FETÖ silahlı terör örgütünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Anayasal düzenine yönelik hedeflerini meşru göstermek ve bu hedef lehine kamuoyu oluşturmak amacıyla kasıtlı olarak paylaşımlarda bulunduğu şüphesini destekleyen emarelerin tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır."

SOYLU: KİMİN PEŞİNE TAKILIYORSUNUZ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türk Polis Teşkilatına bu iftirayı atan ispatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir, haysiyetsizdir, alçaktır. Bunu Meclis kürsüsüne taşımak da kelimenin tam anlamıyla acizliktir" diye konuştu. Gergerlioğlu'na sert ifadelerle tepki gösteren Soylu, "Kimin peşine takılıyorsunuz? Bir terör örgütünün siyasi kanadında, FETÖ'cü terörist olduğu herkes tarafından bilinen, sözde bir milletvekilinin sözlerinin peşine takılıyorsunuz. (Ömer Faruk) Gergerlioğlu denilen fersude, FETÖ'cü bir teröristtir. Üzerinde sadece milletvekilliği zırhı var. Müptezel. FETÖ'nün kurgusuyla sözlerini ifade etmektedir" dedi.

ZENGİN: BU BİR FETÖ YÖNTEMİ

Gergerlioğlu'na ilk tepki gösteren isimlerden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, bir röportajında "Ben Türkiye’de çıplak arama olduğuna asla inanmıyorum, yok böyle bir şey. Zaten bu konuya İçişleri Bakanımız genel kurulda cevap verdi. Bunu çok net söyleyeceğim, bu bir FETÖ yöntemidir. Ne münasebet, hem de bahsettiği kadınlar mütedeyyin kadınlar. Bütün hayatı kadın mücadelesi ile geçmiş bir insanım, böyle bir şeye müsade edebilir miyiz biz? Bir kadının böyle aranmasına biz tahammül edebilir miyiz? Akıl var, mantık var" dedi.

ÖZEL: KADININ BEYANI ESAS

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'da yaptığı açıklamada "'Türkiye'de çıplak arama yok' diyen Özlem Zengin'e kadınların beyanlarını esas alması; raporlara da giren ve mevzuatta da yer alan bu uygulamadan, bu ayıptan ülkemizi kurtarmak için İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun harekete geçirilmesi çağrısında bulunuyorum!" dedi.

DAVUTOĞLU: KAYITLAR İNCELENMELİ

Eski Başbakan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, bir konuşmasında tartışmaya ilişkin şunları söyledi: "Ne siyasi düşüncede olduğu, ne olduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Geçmişte ne yaşadıkları da beni ilgilendirmiyor. Hatta suçlu olup olmadıkları da ikinci bir mesele. Suçlu olarak cezasını hapishanede çekebilir ama bir kadın çıplak halde muayene edilemez. Bizzat bunu yaşadığını söyleyen kadınların videosunu izledim. Bütün o kamera kayıtları incelensin diyor. Birine bir suç isnat ettiğinizde o kişinin ifadesine önem verip, 'yok böyle bir suç' demek kolaydır. Peki mağdur olanın ifadesine yine aynı derecede değer vermiyorsunuz? O da diyor ki bu var. Yapacağınız iş çok açık, bütün o kamera kayıtlarını incelemek."

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Yargı ve yürütmenin yapması gereken bu yüz kızartıcı suçların üzerine gitmektir" dedi.

ZENGİN: ONURLU KADIN BEKLEMEZ

— Av. Özlem Zengin 🇹🇷 (@AvOzlemZengin) February 18, 2021

Geçen Perşembe günkü TBMM oturumunda konunun yeniden gündeme gelmesi üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in "Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder, bir sene beklemez. Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez" sözleri Twitter'da tartışma konusu oldu.

— Selda Bağcan (@seldabgcn) February 20, 2021

Ünlü sanatçı Selda Bağcan da tartışmalara dahil olarak "Şarkılarımdan dolayı üç defa hapse girdim. Her girişti çıplak arandım. Anlamak istemeyenlere duyrulur" ifadelerini kullandı.