Ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza anı kamerada

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çayırova ilçesine bağlı Yeni Mahalle’deki Fatih Caddesi ile 5215'inci Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi.

Sokaktan gelen Gürkan T. idaresindeki motosiklet, caddede ilerleyen Ozan A. yönetimindeki cipe çarptı.

Kazanın etkisiyle motosiklet üzerindeki Gürkan T. ve arkasındaki Emre A. yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.