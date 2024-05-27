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        Haberler Gündem Ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı - Güncel haberler

        Ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, cip ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 53 yaşındaki Ayşe Eskin hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 18:19 Güncelleme: 27.05.2024 - 18:19
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        Ciple otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Kaza, saat 11.00 sıralarında Kelekçi Mahallesi'nde meydana geldi.

        Acıpayam istikametine seyir halinde olan Selda Acar yönetimindeki cip, karşı yönden gelen Şükrü Eskin (55) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler Selda Acar, Şükrü Eskin ve eşi Ayşe Eskin (53) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi tarafından yaralılar ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sağlık durumu ağır olan Ayşe Eskin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların tedavisi sürerken, jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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