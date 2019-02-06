Çipras'dan Erdoğan'a: Darbecileri ağırlamaktan hoşnut değiliz, Yunan yargısına saygı duymak zorundayız

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan darbe girişimi sonrası iadesi istenen isimler konusunda daha fazla işbirliği çağrısında bulunurken, Çipras ise "Yargı kararlarına saygı duymak zorundayız" dedi.
Erdoğan iki günlük ziyareti için Türkiye'ye gelen Çipras ile Ankara'da ikili görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan basın toplantısında Yunanistan'dan Gülen yapılanmasıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle iadesi istenen kişiler konusunda işbirliği beklentisini dile getirdiğini söylerken, Çipras ise "Darbecileri kabul etmekten hoşnut değiliz. Yunanistan bir hukuk devletidir. Yargının kararları net. Saygı duymak zorundayız" diye konuştu.
Yunan yargısının darbe girişimi sonrası ülkelerine kaçan 8 askeri Türkiye'ye iade etmemesi, Atina-Ankara hattında ipleri germişti.
İki lider ortak basın toplantısında Kıbrıs müzakereleri ve Ege Denizi'ndeki gerilimin yumuşatılması konularında daha fazla "diyalog" ve "barışçıl çözüm" mesajı verdi.
"Kıbrıs müzakeleri konusunda ortak bir vizyon belirlenmeli" diyen Erdoğan, Kıbrıs Türklerinin siyasal eşitliğinin Ankara'nın önceliği olduğunu vurguladı.
Erdoğan, "Türkiye'deki Rum vatandaşlarımız birer ayrışma değil işbirliği vesilesidir. Azınlıklarımız bizim için sağlam bir köprüdür. Aynı yaklaşım ve zihniyeti Yunanistan'ın da benimsemesini bekliyoruz" diye konuştu.
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra Yunanistan'a firar eden 8 askerin Türkiye'nin talebine rağmen iade edilmemesi iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.
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