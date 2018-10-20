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Çipras resmi olarak Yunanistan Dışişleri Bakanlığını üstlendi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos huzurunda Dışişleri Bakanı olarak ant içti.

20.10.2018 - 13:27 | Güncelleme: DHA

Çipras kısa süren merasim ardından eski Dışişleri Bakanı Nios Kotzias'tan bakanlığı devralmak üzere Dışişleri Bakanlığına gitti. Bugüne kadar yaptıklarını sıralayan Nikos Kotzias, "Bakanlıktan ayrıldığım için aslında üzgün olmam gerekirdi, ama ben değilim, çünkü Makedonya konusundaki olumlu gelişmeler beni mutlu ediyor" dedi.

Nikos Kotzias'ı Yunanistan'a sunduğu hizmetler için metheden Çipras, yaklaşık dört yıl boyunca ülkenin dış politikada kaydettiği başarılarındaki katkısı için teşekkür etti. Ayrıca onunla işbirliğinde olacağını ve yeni makamındaki sorumlulukları konusunda ona danışacağını ekledi.

16 Ekim Salı günü gerçekleşen bakanlar kurulu toplantısında Milli Savunma Bakanı ve hükümet ortağı Panos Kammenos tarafından Dışişleri Bakanlığına ait gizli ödenekleri kötü idare etmekle suçlanarak iftiraya uğradığını ileri süren Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias Başbakan'a istifasını sunmuştu.

Başbakan Aleksis Çipras'ın ve bakanların kendisini gerektiği gibi savunmadığını söyleyen Nikos Kotzias twitter hesabına Dionisis Savvopoulos'un dizeleriyle cevap vermişti. "Şair kimlerle devam edeceğine kimleri bırakacağına karar vermen gerektiği an gelir' diyor. Başbakan ve bakanların bazıları dünkü bakanlar kurulunda tercihlerini yaptılar, ben de kendiminkini. Ancak şu dizeyi hatırlamaları iyi olur: Beni derine gömmek istediler, ama tohum olduğumu unuttular."

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