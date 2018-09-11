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Çipras'tan AB'ye 'aşırı sağ' uyarısı!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin artık Avrupa Birliği (AB) için bir sorun olmaktan çıkarak çözümlerin kaynağı haline geldiğini belirterek, Avrupa'da artan aşırı sağ hareketlerin birliği tehdit eder duruma geldiği uyarısında bulundu

11.09.2018 - 13:20 | Güncelleme: AA

Çipras, Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda "Avrupa'nın Geleceği" oturumuna katılarak milletvekillerine hitap etti.

En son AP Genel Kurulu'na hitap ettiği 2015’te ülkesinin büyük bir krizin eşiğinde ve zor durumda olduğunu hatırlatan Çipras, 2010'da başlayan kemer sıkma politikalarının geride kaldığını kaydederek, "Artık geleceğe daha olumlu bakabiliriz. Yunanistan AB için bir sorundu fakat şimdi çözüm kaynağı haline geldi." diye konuştu.

Yunanistan'ın 2010'dan 2014'e kadar ulusal zenginliğinin üçte birini kaybettiğini vurgulayan Çipras, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok az umut vardı ama üç yıl sonra biz yeni bir ülke olarak geri döndük. Bu tüm Avrupa'nın başarısıdır. Ülkeler arasındaki dayanışma ve iş birliğinin sonucudur. Sosyal dokuyu koparmadan krizden çıkış sağlanabileceğini gösterdik. Üç yıl önce buna kimse inanmıyordu. Radikal reformlara imza attık. Ekonomik egemenliğimizi ve Avrupa sahnesindeki yerimizi yeniden aldık. 400 bin istihdam yarattık. Aynı zamanda beyin göçünün önüne geçmeye çalışıyoruz."

Yunanistan’'n üç ayrı kurtarma paketi programına mecbur edildiğini hatırlatan Çipras ayrıca, bunun sorumlusunun Yunan hükümetleri kadar AB yönetimi de olduğunu söyledi.

Çipras, "AB’de kararları halka karşı sorumlulukları olmayan teknokrat yöneticiler alıyor." dedi.

YÜKSELEN AŞIRI SAĞA DİKKAT ÇEKTİ 

Avrupa’yı tehdit eden neo liberal politikalara işaret eden Çipras, mayıs ayında yapılacak AP seçimlerinin bir seçimden daha fazlası olduğunu ve Avrupa’nın kaderinin çizilmesinde hayati dönüm noktası olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Çipras, "Maalesef aşırı sağın yükselişi ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu durum Avrupa’nın parçalara ayrılması tehdidini doğuruyor." uyarısında bulundu.

Avrupa’da yabancı düşmanlığı ve neo liberalizmin sürekli arttığına dikkati çeken Çipras, "Fakat biz mültecilere kapılarımızı açtık. Nüfusuna oranla Avrupa’da en çok mülteciyi ağırlayan ülkeyiz. AB’de bazı ülkeler duvarlar örerken Yunanistan bu nefret söylemlerine karşı mücadele etti." diye konuştu.

Çipras, ülkesinin Akdeniz’de barışın sürdürülmesi için baş aktör olduğunu ve göçmen krizini de üzerine düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirerek aşmaya çalıştıklarını söyledi.

 

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