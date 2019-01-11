Çipras: Türkiye'nin AB üyeliğine destek verilmeli

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Atina'yı ziyaret eden Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin AB üyeliğine destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Çipras "Türkiye'nin AB üyeliği hem Türk halkının yararına olacak hem de bölgedeki istikrarın sağlanması için önemli olacaktır" şeklinde konuştu.

Merkel ile Türk-Yunan ilişkilerini ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmeleri de gözden geçirdiklerini söyleyen Yunanistan Başbakanı, Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm buluması için gösterilen uğraşlara da destek verilmesi gerektiğinden söz etti.

Buna karşın, Kıbrıs'ın kendi kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik bölgesi (MEB) içinde sondaj yapma hakkı olduğuna da dikkati çeken Çipras, her ülkenin kendi kıtasahanlığı içinde araştırma yapma hakkı olduğunu ve buna herkesin saygı göstermesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Merkel ise Türiye ile AB arasında imzalanan göçmenlerin iadesi anlaşmasının öneminden söz etti.

'Yeni ismiyle Makedonya'ya AB'ye üyelik yolu açıldı'

Merkel, bu anlaşmanın başarılı olduğu kadar göçmen iadesi konusunda AB içinde çıkan hukuki sorunların aşılmasına çalışıldığını söyledi.

Merkel söz konusu iade anlaşmasının Afganistan ve Pakistan gibi savaş olmayan ülkelerden gelen göçmenlere uygulanmadığını da sözlerine ekledi.

Almanya Başbakanı Yunanistan'ın Makedonya Cumhuriyeti ile arasındaki isim ihtilafının giderilmesini öngören anlaşmaya tam destek verdi.

Merkel, bu anlaşmanın öngördüğü isim değişikliğiyle "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak AB'ye tam üyelik yolunun açıldığını söylemesi dikkati çekti.

Merkel, Yunanistan'ın ekonomik krizden çıkmaya başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Çipras 2014'te Merkel'in Atina ziyaretine karşı düzenlenen protesto gösterilerinde yer aldığını, ancak Başbakan olduktan sonra Merkel ile çok yararlı görüşmeler yaptığını söyledi.

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