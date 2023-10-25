Cips paketlerinin yarısı neden havayla doldurulur? Aslında bir hile değil!
Genellikle satılan cips paketlerinin sadece yarısı doludur, geriye kalan kısmı ise havadan oluşur. Bu durum tüketicinin her ne kadar hoşuna gitmese de cips paketlerinin yarısının havayla doldurulmasının önemli bir nedeni var
Üreticiler cips paketlerinin belirli bir bölümünü bilerek havayla doldurur. Bu işlem ekonomik kaygılar nedeniyle değil nakliyle işlemleri sırasında yaşanabilecek olası sorunların önüne geçilebilmek için uygulanır.
ÖZELLİKLE HAVA İLE DOLDURULUR
Cips paketleri nakliye işlemleri sırasında üst üste dizilir ve içerisindeki cips tanelerinin kırılmaması için paketlerin içerisinde özellikle boşluk yaratılır. Cips paketlerinin içerisinde yer alan bu hava boşluğu tıpkı hava yastıkları gibi çalışır.
CİPS PAKETLERİ NİTROJENLE DOLDURULUR
Ancak cips paketleri oksijenle değil nitrojenle şişirilir. Oksijen özellikle patates cipslerinin bozulmasına neden olduğu için daima paketlerin içerisi nitrojenle doldurulur. Nitrojen aynı zamanda cipslerin uzun süre taze kalmasını sağlar.