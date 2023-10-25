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        Haberler Yaşam Cips paketlerinin yarısı neden havayla doldu? Aslında bir hile değil!

        Cips paketlerinin yarısı neden havayla doldurulur? Aslında bir hile değil!

        Genellikle satılan cips paketlerinin sadece yarısı doludur, geriye kalan kısmı ise havadan oluşur. Bu durum tüketicinin her ne kadar hoşuna gitmese de cips paketlerinin yarısının havayla doldurulmasının önemli bir nedeni var

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 15:31 Güncelleme: 25.10.2023 - 15:31
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        Üreticiler cips paketlerinin belirli bir bölümünü bilerek havayla doldurur. Bu işlem ekonomik kaygılar nedeniyle değil nakliyle işlemleri sırasında yaşanabilecek olası sorunların önüne geçilebilmek için uygulanır.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        ÖZELLİKLE HAVA İLE DOLDURULUR

        Cips paketleri nakliye işlemleri sırasında üst üste dizilir ve içerisindeki cips tanelerinin kırılmaması için paketlerin içerisinde özellikle boşluk yaratılır. Cips paketlerinin içerisinde yer alan bu hava boşluğu tıpkı hava yastıkları gibi çalışır.

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        CİPS PAKETLERİ NİTROJENLE DOLDURULUR

        Ancak cips paketleri oksijenle değil nitrojenle şişirilir. Oksijen özellikle patates cipslerinin bozulmasına neden olduğu için daima paketlerin içerisi nitrojenle doldurulur. Nitrojen aynı zamanda cipslerin uzun süre taze kalmasını sağlar.

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        SAĞLIĞI TEHDİT ETMİYOR

        Nitrojen soluduğumuz havanın yaklaşık yüzde 78'ini oluşturan bir gazdır. Dolayısıyla paketlerin nitrojenle şişirilmesi sağlığı tehdit etmiyor.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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