Haberler Yaşam Cips paketlerinin yarısı neden havayla doldu? Aslında bir hile değil!

Cips paketlerinin yarısı neden havayla doldurulur? Aslında bir hile değil! Genellikle satılan cips paketlerinin sadece yarısı doludur, geriye kalan kısmı ise havadan oluşur. Bu durum tüketicinin her ne kadar hoşuna gitmese de cips paketlerinin yarısının havayla doldurulmasının önemli bir nedeni var Habertürk Giriş: 25.10.2023 - 15:31 Güncelleme: 25.10.2023 - 15:31 facebook

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Üreticiler cips paketlerinin belirli bir bölümünü bilerek havayla doldurur. Bu işlem ekonomik kaygılar nedeniyle değil nakliyle işlemleri sırasında yaşanabilecek olası sorunların önüne geçilebilmek için uygulanır.

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ÖZELLİKLE HAVA İLE DOLDURULUR Cips paketleri nakliye işlemleri sırasında üst üste dizilir ve içerisindeki cips tanelerinin kırılmaması için paketlerin içerisinde özellikle boşluk yaratılır. Cips paketlerinin içerisinde yer alan bu hava boşluğu tıpkı hava yastıkları gibi çalışır.