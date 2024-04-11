Cipten açılan ateşle öldürüldü!

Şişli’de bir kıraathanenin önünde duran 30 yaşındaki Rıdvan Özyer'e, seyir halindeki cipten silahlı saldırı düzenlendi.

İHA'nın haberine göre saldırı anı kameralara anbean yansırken, ağır şekilde yaralanan Rıdvan Özyer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin çeşitli suçlardan yaklaşık 30 adet kaydı olduğu öğrenildi.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen Rıdvan Özyer, burada vakit geçirmeye başladı. Bir süre sonra kapıya çıkan Özer'e, kaldırımda durduğu esnada seyir halinde olan bir cipten ateş açıldı. Kurşun yağmuruna tutulan Özyer vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır şekilde yaralandı.