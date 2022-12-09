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Çırağan Sarayı'nda yangın mı çıktı? Çırağan Sarayı son durum nedir?

Çırağan Sarayı'nda korkutan yangın... Ajanslara son dakika olarak düşen haberin ayrıntılarına göre; sabah saatlerinde Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İşte, Çırağan Sarayı'ndaki yangına ilişkin tüm bilgiler...

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  • Çırağan Sarayı'nda yangın mı çıktı? Çırağan Sarayı son durum nedir? Çırağan Sarayı nerede, ne zaman inşa edildi?

    Çırağan Sarayı üzücü bir haberle günceme geldi. 17. yüzyılda inşa edilen İstanbul'un gözbebeği yapılarından biri olan Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı. Söz konusu durumla ilgili ayrıntılar geldikçe haberimizde yer alacak...
  • Çırağan Sarayı'nda yangın mı çıktı? Çırağan Sarayı son durum nedir? Çırağan Sarayı nerede, ne zaman inşa edildi?

    ÇIRAĞAN SARAYI NEREDE?

    17. Yüzyıl'a dayanan köklü geçmişiyle dikkat çeken Çırağan Sarayı'nın bulunduğu alan o dönemlerde "Kazancıoğlu Bahçeleri" olarak tanınıyordu. Lale Devri'nde bu alanda daha görkemli bir çalışmaya imza atılıp ortaya Çırağan Sarayı çıkarılınca bugünkü şeklinin temelleri atılmış oldu.
  • Çırağan Sarayı'nda yangın mı çıktı? Çırağan Sarayı son durum nedir? Çırağan Sarayı nerede, ne zaman inşa edildi?

    İstanbul'u bilen, bilmeyen herkesin dilinde pelesenk olan İstanbul Çırağan Sarayı Avrupa Yakası'nın Beşiktaş ilçesine bağlıdır. Boğaz manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakan bu özel yapı Beşiktaş'ın Yıldız Mahallesi'nde konumlanır. Sahil şeridinin hemen yanında inşa edilen Çırağan Sarayı aynı zamanda diğer gezi rotalarına yakınlığıyla da bilinir.
  • Çırağan Sarayı'nda yangın mı çıktı? Çırağan Sarayı son durum nedir? Çırağan Sarayı nerede, ne zaman inşa edildi?

    ÇIRAĞAN SARAYI'NA NASIL GİDİLİR?

    İstanbul'da Çırağan Sarayı'na gitmek için birden fazla alternatif bulunur. Sadece özel organizasyonlar değil konaklama ve restoranı için de tercih edilebilen Çırağan Sarayı'na en basit ulaşım şeklini deniz taksiler oluşturuyor. Bunun dışında Kadıköy ya da Üsküdar üzerinden düzenlenen vapur seferleriyle de ulaşabilmek mümkün.
  • Çırağan Sarayı'nda yangın mı çıktı? Çırağan Sarayı son durum nedir? Çırağan Sarayı nerede, ne zaman inşa edildi?

    Beşiktaş'a 5 dakika gibi çok kısa bir mesafede konumlandığı için direkt toplu taşımayla da Çırağan Sarayı'na gidilebilir. Çırağan Sarayı'na otobüsle gitmek isteyenler 129T, 22, 28, 29C, 30M, 36L, 40B, 42T, DT1 numaralı otobüsleri kullanabiliyor. Dolmuşla ulaşım sağlamak istediğinizde D-61'i tercih ederken SRY-16 minibüsü de kullanılabilecek diğer alternatiflerdendir.

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