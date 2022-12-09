ÇIRAĞAN SARAYI'NA NASIL GİDİLİR?



İstanbul'da Çırağan Sarayı'na gitmek için birden fazla alternatif bulunur. Sadece özel organizasyonlar değil konaklama ve restoranı için de tercih edilebilen Çırağan Sarayı'na en basit ulaşım şeklini deniz taksiler oluşturuyor. Bunun dışında Kadıköy ya da Üsküdar üzerinden düzenlenen vapur seferleriyle de ulaşabilmek mümkün.