Ciro Immobile: Bunu konuşmak istemiyorum

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ın forveti Ciro Immobile, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ciro Immobile yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aslında biraz zorlandık ilk yarıda. İstediğimiz gibi başlayamadık maça. Devre arasında daha iyi olmamız gerektiğini konuştuk. 4-0'lık mağlubiyetten sonra bugün kazandığımız için çok mutluyuz"

"KALİTEMİZİ GÖSTERDİK" "Aslında rakibimiz, ilk yarıda bize iyi baskı yaptı, çıkmakta zorlandık ilk yarıda. Baskıya çok cevap veremedik ilk yarıda. İkinci yarıda rakibin enerjisi tükendi ve daha fazla alan bulduk. Daha yakın oynamaya başladık. Rakibin de yorulmasıyla daha çok alan bulduk, kalitemizi gösterdik. Topu daha iyi kullandık. Gedson çok iyi bir top kazandık ve 1-0'ı almamızı sağladı önemli bir dakikada."

HAKEM AÇIKLAMASI "Özür diliyorum ama asla hakemlerle, bu penaltılarla ilgili konuşmak istemiyorum."