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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ciro Immobile: Bunu konuşmak istemiyorum - Beşiktaş Haberleri

        Ciro Immobile: Bunu konuşmak istemiyorum

        Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, 3-0'lık Kayserispor galibiyetinin ardından hakeme ilişkin, "Verilen penaltılarla ilgili konuşmak istemiyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 22:40 Güncelleme: 30.09.2024 - 22:40
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        "Bunu konuşmak istemiyorum"
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ın forveti Ciro Immobile, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        Ciro Immobile yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aslında biraz zorlandık ilk yarıda. İstediğimiz gibi başlayamadık maça. Devre arasında daha iyi olmamız gerektiğini konuştuk. 4-0'lık mağlubiyetten sonra bugün kazandığımız için çok mutluyuz"

        "KALİTEMİZİ GÖSTERDİK"

        "Aslında rakibimiz, ilk yarıda bize iyi baskı yaptı, çıkmakta zorlandık ilk yarıda. Baskıya çok cevap veremedik ilk yarıda. İkinci yarıda rakibin enerjisi tükendi ve daha fazla alan bulduk. Daha yakın oynamaya başladık. Rakibin de yorulmasıyla daha çok alan bulduk, kalitemizi gösterdik. Topu daha iyi kullandık. Gedson çok iyi bir top kazandık ve 1-0'ı almamızı sağladı önemli bir dakikada."

        HAKEM AÇIKLAMASI

        "Özür diliyorum ama asla hakemlerle, bu penaltılarla ilgili konuşmak istemiyorum."

        "BEŞİKTAŞ BENİ ÇOK İSTEDİ"

        "Buraya çok iyi başlangıç yaptım. Çok güçlü bir bağ oluştu ilk andan itibaren. En başından beri çok iyi bir uyum yakaladık. Beşiktaş beni çok istedi, ben de gelmeyi çok istedim. Çok güzel bir birliktelik oluyor. İyi başladık. Sadece tek başıma değil attığım goller, herkes çok çalışıyor birbiri için ve bana asist yapıyorlar. Onlara ve herkese teşekkür ediyorum. Umarım böyle devam eder. İyi başladı, iyi devam etmek zorunda."

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