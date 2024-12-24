Ciro Immobile'den transfer itirafı

"EŞİM BANA YARDIMCI OLDU"

"Eşim Jessica da bana yardımcı oldu, o değişmiş bir Ciro görmüştü, ben de bir döngünün sonuna geldiğimi fark etmiştim. Tek pişmanlığım Lazio taraftarlarına veda edememiş olmak. Tüm hikayelerde olduğu gibi bir başlangıç ve bir son vardır; birlikte güzel bir sonu paylaşabilmek güzel olurdu, yolların ayrılmasına rağmen bir vedanın gülümsemeyle, neşeyle gerçekleşmesi... Yolları ayrılan iki arkadaşın vedası gibi olurdu. Bu benim içime oturdu. Şimdi yapalım mı? Birlikte geçirdiğimiz bu sekiz yıl için Lazio taraftarlarını büyük bir duygusallıkla selamlıyorum. Burada birçok kişinin benim için endişelendiğini biliyorum, size Lazio'nun tarihinin devam ettiğini, benimkinin de burada devam ettiğini ama sizi her zaman kalbimde taşıyacağımı söylemek istedim."