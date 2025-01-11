Ciro Immobile: Karmaşık bir durumdayız

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Bodrum FK'yı 2-1 yenen Beşiktaş'ın forveti Ciro Immobile, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KARMAŞIK BİR DURUMDAYIZ"

İyi bir maç çıkardıklarını söyleyen İtalyan golcü, "Karmaşık bir durumdayız ve bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunu süreklilik haline getirmeye ihtiyacımız var. Fiziksel olarak iyi bir maç çıkardık, ilk yarıda pozisyonlarımız vardı. İkinci yarıda bunu başaramadık." ifadelerini kullandı.