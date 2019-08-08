CoreToEdge’i satın alan GlassHouse, Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarına ve EMEA bölgesine sunduğu servis portföyünü genişleterek çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

2004 yılında kurulan ve SAP’nin servis ortaklarından biri olan GlassHouse 2018 yılında Meditterra Capital Girişim Sermayesi çatısı altına girdi. Müşterilerinin dijitalleşme yolculuğuna veri yedekleme, veri depolama ve iş sürekliliği konularında destek veren GlassHouse, CoreToEdge satın alması ile birlikte hizmet alanını genişlettiğini belirtti.

Dijitalleşme süreçlerinde firmaların güvenilir iş ortağı olarak yanlarında duracaklarını belirten GlassHouse Genel Müdürü Alp Bağrıaçık, "Bu satın almayla beraber hizmet ağımızı genişleterek ‘Uçtan Uca Servis Odaklı Hizmet Sunan Entegratör’ ünvanımızı yakamıza takıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hem özel işletmeler hem de kamu kuruluşlarında yaşanan dijital dönüşümün bir parçasıyız. Genişleyen ve yeniden yapılanan kadromuzla BT dönüşümü konusunda ülkemizin ilk 500 şirketine hizmet sunarak 2019 yılında personel sayısını iki katına çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

CİROYU YÜZDE 25 ARTIRMAYI HEDEFLİYOR

Bilgi birikimini ihracata çevirmek amacı ile başta Afrika olmak üzere EMEA bölgesinde de gerekli yatırımları yaptıklarını sözlerine ekleyen Alp Bağrıaçık, hem Türkiye hem de yurt dışında yapılan yatırımların sonucunda GlassHouse’un cirosunun da 2019 yılında yüzde 25 oranında artacağını öngördüklerini belirtti.

GlassHouse SAP İş Birimi Yöneticisi Hüseyin Bilgen ise birleşme sonucunda GlassHouse’un sunduğu hizmetlere dair yenilikler ile ilgili olarak, "Bu birleşme ile yetkinliğini artıran GlassHouse, hem SAP ve VMware yetkinliğiyle hem de veri yedekleme ve iş sürekliliği çözümleriyle müşterilerine fark yaratacak hizmetler sunacak. VMware iş ortağı olarak müşteri ortamlarını sanallaştıracak, SAP iş ortağı olarak da sanal ortamlarda SAP alt yapısını hazırlayacağız" diye konuştu.