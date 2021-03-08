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Citi ve JPMorgan, Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon baskılarını kontrol altında tutmak adına Mart ayında politika faiz oranında 100 baz puana kadar artış bekliyor.

Türkiye'de faiz oranları başlıca ekonomilere göre en yüksek seviyede olsa da, geçen hafta açıklanan enflasyonun Şubat ayında %15'in üzerine çıkarak en son 2019'un ortalarında gördüğü seviyelere yükselmesinin ardından faiz oranlarının daha da artacağına dair beklentiler ortaya çıktı.

Citi, TCMB'nin 18 Mart'taki Para Politikası Kurulu toplantısında 50 ila 100 baz puanlık ek bir faiz artışı yapmasını beklediğini söyledi.

ENFLASYON VURGUSU

JPMorgan bugün yayınladığı notunda, Şubat ayı TÜFE "sürprizinin" faizlerin Mart ayında 100 baz artırılması beklentisine yol açtığını söyledi. Morgan Stanley'den James Lord daha önce , TCMB'nin 100 puan faiz artırımına gitmesini beklediğini ve bu faiz artışının TL'nin istikrar kazanmasına yardımcı olabileceğine dikkat çekmişti. TL bugün dolar karşısında %2'nin üzerinde değer kaybediyor. TL'de son 11 günün 10'unda değer kaybı yaşandı.