Citroen My Ami Buggy Türkiye'ye geliyor - Otomobil Haberleri

Citroen o modeli Türkiye dahil sadece 9 ülkede satışa sunacak Fransız otomotiv üreticisi Citroen, elektrikli mobilite aracı Ami'nin My Ami Buggy versiyonunu Türkiye'de satışa sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, My Ami Buggy 8 Ağustos'tan itibaren 399 bin TL'lik satış fiyatıyla online satışa açılacak. Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, "Sadece 9 ülke için toplamda 1.000 adet ile sınırlı üretilecek My Ami Buggy'nin 100 adedini Türkiye için rezerve ederek önemli bir pazar olduğumuz bir kez daha gösteriyoruz" dedi

Habertürk Giriş: 05.08.2023 - 13:47 Güncelleme: 05.08.2023 - 13:48

