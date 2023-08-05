Citroen o modeli Türkiye dahil sadece 9 ülkede satışa sunacak Fransız otomotiv üreticisi Citroen, elektrikli mobilite aracı Ami'nin My Ami Buggy versiyonunu Türkiye'de satışa sunuyor. Yapılan açıklamaya göre, My Ami Buggy 8 Ağustos'tan itibaren 399 bin TL'lik satış fiyatıyla online satışa açılacak. Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, "Sadece 9 ülke için toplamda 1.000 adet ile sınırlı üretilecek My Ami Buggy'nin 100 adedini Türkiye için rezerve ederek önemli bir pazar olduğumuz bir kez daha gösteriyoruz" dedi

Citroen Ami'nin 'My Ami Buggy' isimli yeni versiyonu Türkiye yollarına çıkmak için gün sayıyor.

Türkiye'de yaklaşık 1,5 senelik süreç sonunda 1.000 adetten fazla Ami satışı gerçekleştiren Fransız marka, seriye yeni eklenen My Ami Buggy de 8 Ağustos'tan itibaren online satışa açacak.

Sınırlı sayıda üretilen ve Citroen'in online satış kanallarından kapora verilerek satın alınabilecek olan My Ami Buggy'nin fiyatı 399 bin TL olarak belirlendi.

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Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, online satışa sundukları ilk araç olan Ami modelinin Aralık 2021'de ilk partisinin 25 dakika içerisinde satıldığını ve ilk 4 ayında 400 civarında kurumsal müşterileriyle buluştuğunu ifade etti.

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TÜRKİYE'YE 100 ADET GELECEK

Bireysel müşterilerinin de eklenmesiyle yaklaşık 1,5 yıllık sürede 2 bin 163 adet Citroen Ami satışı gerçekleştirdiklerini aktaran Alkım, "Ami modelimiz ile Citroen globalin dikkatini çekerek hem ülkemizde elektrikli otomobillere olan pozitif yaklaşımı görmüş olduk, hem de daha üst segmentlerde elektrikli araç sağlayabilmek için elimizi kuvvetlendirdik. Sadece 9 ülke için toplamda 1.000 adet ile sınırlı üretilecek My Ami Buggy'nin 100 adedini Türkiye için rezerve ederek önemli bir pazar olduğumuz bir kez daha gösteriyoruz" dedi.

4 SAATTE ŞARJ OLUYOR

Citroen My Ami Buggy'de, haki gövde rengi ve siyah koruyucu eklemelerle maceracı bir görünüm sergileniyor. Bu görünüm, güçlendirilmiş tamponlar, gövde altı korumaları, far çerçeveleri, çamurluk kemerleri, marşpiyer kaplamaları ve arka spoyler gibi eklemelerle destekleniyor.

Yüzde 100 elektrikli Citroen My Ami Buggy, 45 km/s'ye kadar hızlara ulaşabiliyor. 2.41 metre uzunluğundaki araç tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor.

5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya araç zeminine gizlenmiş durumda. Verilen bilgiye göre, 220 Volt standart prizde tam şarj için 4 saat yeterli oluyor.