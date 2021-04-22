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Cizre Belediyespor TVF Efeler Ligi'ne yükseldi

Voleybolda Cizre Belediyespor, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Efeler Ligi'ne yükseldi

Cizre Belediyespor TVF Efeler Ligi'ne yükseldi

TVF Spor Salonu'nda oynanan Erkekler Voleybol 1. Ligi Final Grubu maçlarında Akkuş Belediyespor'u 3-2 yenen Cizre Belediyespor, TVF Efeler Ligi'ne çıkmaya hak kazandı. Cizre Belediyespor'a kupasını TVF Başkanı Akif Üstündağ, madalyalarını TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu taktim etti.

Törenin ardından Bakan Kasapoğlu ve TVF Başkanı Üstündağ, Cizreli iş insanı İÇGİAF Başkanı Fatma Semiz ve iş dünyasından Süleyman Çağlı, Cizre Belediyespor oyuncuları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öte yandan TVF Efeler Ligi'ne birinci olarak yükselen Yeni Kızıltepespor'a ise kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

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