Akraba iki ailenin silahlı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alibey Mahallesi'ndeki Surdibi Parkı'nda meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Reber Biliç

Yaşanan arbede sırasında M.Z.Y, belinden çıkardığı tabanca ile karşı tarafa ateş etti. Reber Biliç ile M.B. ve M.E.B. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; Reber Biliç, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 2 yaralı da ilk müdahalelerinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.