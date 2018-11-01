Beşiktaş Spor Kulübü, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan’ın girişimleri ile Cizreli çocukları sevindirmek, motivasyonlarını artırıp, morallerini yükseltmek amacıyla 10 bin çocuğa Beşiktaş forması dağıttı. Beşiktaş Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz öncülüğünde kente gelen kulüp heyeti, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan’ı ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Cizre ilçe stadyumunda bekleyen çocuklarla bir araya gelip sohbet eden Topuz ve Kaymakam Arıcan, buradaki çocuklara forma hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Beşiktaş Spor Kulübüne teşekkür eden Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, “Bizde bu bölgeye ilgi alaka gösteren Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman başta olmak üzere, Beşiktaş Spor Kulübü Yönetim Kuruluna ve bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ülkemizde futbola merak çok fazla ve herkes futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Bizde bunu bildiğimiz için bu bölgedeki çocuklarımızı sevindirmek, motivasyonlarını arttırmak ve büyük kulüplerin desteğini almak için böyle bir proje yaptık. Bu projemize de ilk cevabı veren Beşiktaş Spor Kulübü oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum“ dedi.
Cizre’de çocuklarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Beşiktaş Spor Kulübü Taraftarlar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz ise, ”Yönetim kurulu Başkanımız Fikret Orman’ın direktifleri doğrultusunda Edirne’den Kars’a, Tekirdağ’dan Hakkari’ye kadar bölgede yaşayan çocuklarımızın tamamına ulaşmak kaydı ile bu çocuklarımıza Beşiktaş aşkını, Beşiktaş sevgisini aşılamak adına bugünde Cizre’de Cizreli çocuklarla buluştuk. Bugün Cizre’de 10 bin çocuğumuza Beşiktaş forması hediye edeceğiz ama bu proje Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan’ın girişimi ile hayata geçti. Bizde bu doğrultuda bugün Cizreli çocuklarımıza hem formalarını hediye ettik hem de onların bu mutlu anlarına tanıklık etmiş olduk” diye konuştu.
Beşiktaş heyeti, formalarını giyen çocuklarla hatıra çekip, çocuklarla sohbet etti, Barcelona’da Şampiyon olan Şırnak UYAFA sporcuları ile yakından ilgilendi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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