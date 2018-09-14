Clermont - Auxerre karşılaşma önü

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Clermont, 14 Eylül 2018 Cuma günü Auxerre takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Clermont 8 puanla 10. sırada, Auxerre 6 puanla 15. sırada bulunuyor. Clermont son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Auxerre son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 195. İddaa'da Clermont kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Auxerre kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Clermont önceki hafta Auxerre mücadelesinde 1-0 kazandı.

Auxerre, Clermont karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Clermont, 3 gol attı ve 3 gol yedi.

Auxerre ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Auxerre, 4 gol atarken 4 gol yedi.

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