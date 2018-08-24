Clermont - Sochaux maçı ne zaman?

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Clermont, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Sochaux takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. 2 puanlı Clermont 17. sırada bulunuyor, Sochaux 6 puana sahip ve 10. sırada. Clermont son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Sochaux son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 184 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Clermont kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Sochaux sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Clermont önceki hafta Paris FC mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Sochaux ise Bourg-Peronnas karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Clermont, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Clermont, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

Sochaux, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Sochaux, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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