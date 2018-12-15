ABD Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Cedi Osman'ın takımı Cleveland Cavaliers'ı 114-102 mağlup etti.
NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers'ı 114-102 yenerek sezonun 19'uncu galibiyetine ulaştı.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 44 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle galibiyetin mimarı olurken, 15 dakika süre alan Ersan İlyasova 11 sayı, 4 ribaunt ile maçı tamamladı.
Jordan Clarkson'ın 23 sayıyla takımın en skoreri olduğu Cavaliers'ta, 26 dakika süre alan Cedi Osman 5 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.
CELTİCS SERİYİ 8 MAÇA ÇIKARDI
Sahasında Atlanta Hawks'ı ağırlayan Boston Celtics, rakibini 129-108 yenerek üst üste 8. galibiyetine uzandı.
Celtics'te Kyrie Irving 24 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretirken, Jayson Tatum 22 sayıyla skora katkıda bulundu.
Kevin Huerter'ın 19 sayıyla takımının en skoreri olduğu konuk ekipte, John Collins 11 sayı, 14 ribaunt ile "double double" yaptı.
WARRİORS DEPLASMANDA KAZANDI
Son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Sacramento Kings'i 130-125 yendi.
Son üç dakikasına 123-113 geride girdiği maçta 17-2'lik seri yakalayan Warriors, rakibini 130-125 mağlup etti ve üst üste dördüncü deplasmanda galibiyetini elde etti.
Warriors'ta Stephen Curry 35 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Kevin Durant 33 sayı, 8 ribaunt, 8 asistlik performanslarıyla galibiyete önemli katkıda bulundu.
Ev sahibi ekipte Willie Cauley Stein 22 sayı, 11 ribauntla "double double" yaparken, Bogdan Bogdanovic 12 sayı, 1 ribaunt, 7 asistle mücadeleyi tamamladı.
SONUÇLAR
Boston Celtics-Atlanta Hawks: 129-108
Charlotte Hornets-New York Knicks: 124-126
Brooklyn Nets-Washington Wizards: 125-118
Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 102-114
Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 101-113
Memphis Grizzlies-Miami Heat: 97-100
Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 109-98
Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 128-122
Sacramento Kings-Golden State Warriors: 125-130GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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