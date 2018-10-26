Sezona 4'te 4 yaparak başlayan Pistons'ta Andre Drummond 26 sayı ve 22 ribaunt, Blake Griffin ise 26 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparak galibiyetin mimarları oldu.
Cavaliers'ta Kyle Korver 21, Jordan Clarkson 18 sayı, maça ilk 5'te başlayarak 29 dakika sahada kalan milli basketbolcu Cedi Osman ise 3 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla oynadı.
LILLARD'DAN 41 SAYI
Portland Trail Blazers, yıldız oyuncusu Damian Lillard'ın skorer oyununun yardımıyla konuk olduğu Orlando Magic'i 128-114'lük skorla geçti.
Bu sezon üçüncü galibiyetini elde eden Blazers'ta Lillard 41 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, CJ McCollum 22, Zach Collins 17 sayı, Jusuf Nurkic de 18 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı sağladı.
Üçüncü kez kaybeden Magic'te Nikola Vucevic 24 sayı ve 11 ribaunt, Terrence Ross 21, Aaron Gordon ile Evan Fournier 17'şer sayı kaydetti.
CELTICS SON BÖLÜMDE AÇILDI
Boston Celtics, oyunun son bölümünde yakaladığı 16-1'lik serinin yardımıyla deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 101-95 mağlup etti.
Sezonun üçüncü galibiyetine ulaşan Celtics'e galibiyeti getiren oyuncular, 21 sayı ve 10 ribauntla Marcus Morris, 24 sayı ve 6 ribauntla Jayson Tatum, 19 sayı ve 9 ribauntla Al Horford oldu.
Bu sezon çıktığı 4 maçı da kaybeden Thunder'da Paul George 22 sayı ve 8 ribaunt, Russell Westbrook 13 sayı, 15 ribaunt ve 8 asist üretti.
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