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Cleveland, Cedi Osman’ın 19 sayı attığı maçta Orlando’yu farklı mağlup etti

NBA’de milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Orlando Magic’i 118-94’lük skorla yendi. Cedi Osman, karşılaşmayı 19 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle tamamladı

Cleveland, Cedi Osman’ın 19 sayı attığı maçta Orlando’yu farklı mağlup etti
İHA

NBA'de normal sezon heyecanı 5 maç ile devam etti. Doğu Konferansı’nda 4. sırada yer alan ve play-off’ları garantileyen Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Orlando Magic’i 118-94’lük skorla mağlup etti. Ligdeki 51. galibiyetine ulaşan Cleveland’da 19 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynayan milli basketbolcu Cedi Osman, galibiyette önemli pay sahibi oldu. Konuk ekipte Danny Green 21 sayı ve 3 asist, Isaiah Mobley 18 sayı ve 4 ribaund, Mamadi Diakite de 13 sayı ve 8 ribaund ile katkı verdi. Toplamda 46. mağlubiyetini alan Orlando’da ise Jalen Suggs’un 22 sayı ve 5 ribaundu ve Bol Bol’un 18 sayı ve 8 ribaundu yeterli olmadı.

FURKAN KORKMAZ'IN 8 SAYISI GALİBİYETE YETMEDİ

Doğu Konferansı’nda play-off mücadelesi veren Miami Heat deplasmanda konferans üçüncüsü Philadelphia 76ers'i 129-101’lik skorla yendi ve galibiyet sayısını 43’e çıkardı. Üst üste 3. maçını da kazanan Miami'de Tyler Herro ve Jimmy Butler 24’er, Max Strus ve Bam Adebayo da 14’er sayıyla mücadele etti. Bu sezonki 28. yenilgisini yaşayan Philadelphia'da ise Joel Embiid'in 21, James Harden'ın 14, Tobias Harris'in de 11 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Ev sahibi ekipte 10 dakika parkede kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz da 8 sayı ve 3 ribaund ile karşılaşmayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Orlando Magic: 94 - Cleveland Cavaliers: 118
Philadelphia 76ers: 101 - Miami Heat: 129
San Antonio Spurs: 129 - Portland Trail Blazers: 127
Utah Jazz: 98 - Oklahoma City Thunder: 114
Phoenix Suns: 119 - Denver Nuggets: 115

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