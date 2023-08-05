Clifton Oliver yaşamını yitirdi

Oyuncu Clifton Oliver'dan acı haber geldi. Oliver'ın 47 yaşında vefat ettiği öğrenildi. Bir süredir hastalıklarla mücadele eden Clifton Oliver'ın ölüm nedeni açıklanmadı.

Oyuncunun hayata veda ettiğini ise kız kardeşi Roxy Hall duyurdu. Hall, "Kalbim hem üzgün hem de çok mutlu! Onu özleyeceğim" ifadelerini yayınladı.

CLIFTON OLIVER HAKKINDA 3 Aralık 1975'te doğan Clifton Oliver, 'Wicked' topluluğuna katıldıktan sonra Broadway'de yedek oyuncu olarak görev yapmıştı. 2011'de 'Aslan Kral'da 'Simba'yı canlandıran Oliver, 'Dreamgirls' ve 'Motown the Musical' gibi ulusal tur yapan oyunlarda da rol almıştı. Fotoğraflar: AP, Instagram