Club America - Manchester United maçı heyecanı

Hazırlık Kulüpler maçında Club America ile Manchester United, 20 Temmuz 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 05:00. Ev sahibi Club America, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Manchester United, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 600 kodlu maçı oynayanlar; Club America galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Manchester United galibiyet oranı 0.00.

Club America son haftadaki Benfica müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Manchester United ise Paris S.G. maçında 0-2 yenildi.

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