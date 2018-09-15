Club America - Monarcas Morelia maç önü

Club America ve Monarcas Morelia, 16 Eylül 2018 Pazar günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 03:00. Maç öncesi Club America 14 puanla 3. sırada, Monarcas Morelia 12 puanla 9. sırada bulunuyor. Club America, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Monarcas Morelia son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 547 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Club America kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.40, Monarcas Morelia sahadan galip ayrılırsa 4.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Club America son hafta oynanan Guadalajara maçında 1-1 berabere kaldı.

Monarcas Morelia ise Atlas karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Club America, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 2 gol yedi.

Monarcas Morelia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Monarcas Morelia, 5 gol atarken 6 gol yedi.

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