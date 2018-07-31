Club America - Veracruz maç önü

Meksika Kupa MX Apertura Grup 7 maçında Club America ile Veracruz, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:00. Ev sahibi Club America, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Veracruz, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 418. İddaa'da Club America kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Veracruz kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Club America son hafta oynanan Santos Laguna maçında 0-1 kazandı.

Veracruz, Cruz Azul karşılaşmaında 1-0 yenildi.

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