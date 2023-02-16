UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge, Jan Breydel Stadyumu'nda Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk etti. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken, konuk ekip, 51. dakikada Joao Mario ile 1-0 öne geçti. 88. dakikada David Neres'in attığı golle Benfica sahadan 2-0 galip ayrıldı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 7 Mart'ta Portekiz'de oynanacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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