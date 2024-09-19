Club Brugge: 0 - Dortmund: 3 | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk maçında Nuri Şahin'in yönettiği Borussia Dortmund deplasmanda Club Brugge'u 3-0 mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk haftasında Club Brugge sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 3-0 kazandı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 76 ve 86. dakikalarda Jamie Gittens ve 90+5'te Serhou Guirassy kaydetti.
Bu sonucun ardından Nuri Şahin'in öğrencileri, turnuvaya 3 puanla başladı. Brugge ise puansız başladı.
Turnuvanın 2. maçında Dortmund, 1 Ekim Salı günü sahasında Celtic'i ağırlayacak. Club Brugge ise 2 Ekim Çarşamba günü Sturm Graz deplasmanında sahne alacak.