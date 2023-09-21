Club Brugge Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, D Grubu ilk maçında köklü Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu sezon Avrupa kupalarında şimdiye dek oynadığı 6 maçı da kazanan siyah beyazlılar, Belçika'da da mutlak galibiyet peşinde. İşte, Club Brugge Beşiktaş maçı ile ilgili bilgiler...
Club Brugge Beşiktaş maçı için artık heyecan dorukta. UEFA Konferans Ligi'ndeki iki temsilcimizden biri olan Beşiktaş, D Grubu ilk karşılaşmasında Belçika'nın güçlü takımlarından biri olan Club Brugge ile kozlarını paylaşacak. Grubun favorilerinden biri olan Beşiktaş'ın Club Brugge maçına dair tüm ayrıntıları derledik!
CLUB BRUGGE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Club Brugge Beşiktaş maçı 21 Eylül Perşembe günü oynanacak.
Zorlu mücadelenin başlama saati ise 22:00 olarak açıklandı.
CLUB BRUGGE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk karşılaşmasına sahne olacak Club Brugge Beşiktaş maçı yayıncı kanalı dijital medya platformu Exxen oldu.