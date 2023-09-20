Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Club Brugge Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi? Club Brugge BJK maçı bugün mü yarın mı? - Beşiktaş Haberleri

        Club Brugge Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Club Brugge Beşiktaş maçı için artık geri sayım başlamış durumda. Bu yıl Fenerbahçe ile UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden siyah beyazlılar, D Grubu ilk maçında köklü Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Grubun favorilerinden biri olan Beşiktaş'ın Club Brugge maçına dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 17:21 Güncelleme: 20.09.2023 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Konferans Ligi'nde heyecan bu hafta itibariyle başlıyor. Söz konusu turnuvada D Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk karşılaşmada Club Brugge ile kozlarını paylaşacak. Bu sezon Avrupa'daki 6 maçını da kazanmayı başaran siyah beyazlılar, Belçika'da da galibiyet peşinde. İşte, Club Brugge Belçika maçı hakkında detaylar...

        2

        CLUB BRUGGE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Club Brugge Beşiktaş maçı 21 Eylül Perşembe günü oynanacak.

        Zorlu mücadelenin başlama saati ise 22:00 olarak açıklandı.

        3

        CLUB BRUGGE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

        UEFA Konferans Ligi H Grubu ilk karşılaşmasına sahne olacak Club Brugge Beşiktaş maçı yayıncı kanalı belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

        4

        BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

        Mert Günok, Rosier, Colley, Necip, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!