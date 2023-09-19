Club Brugge - Beşiktaş maçını Aleksei Kulbakov yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nda Beşiktaş, 21 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadelede Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.

Maçta VAR koltuğunda Polonya'da Bartosz Frankowski, AVAR'da yine Polonyalı Krzysztof Myrmus oturacak.