Club Brugge - Kortrijk maçı rakamları

Belçika 1.Lig A heyecanı devam ediyor. Club Brugge, 10 Ağustos 2018 Cuma günü Kortrijk takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Club Brugge 6 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Kortrijk 1 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Club Brugge, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Kortrijk, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 243 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Club Brugge kazanırsa 1.15, beraberlik çıkarsa 5.50, Kortrijk sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 2.30, üst oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Club Brugge önceki hafta St Truiden mücadelesinde 0-1 kazandı.

Kortrijk, Sporting Charleroi karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Club Brugge, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Club Brugge, kendi sahasında 5 gol attı, 2 gol yedi.

Kortrijk, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kortrijk 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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