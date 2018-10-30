Club Brugge - KV Oostende maçı öncesi rakamlar

Belçika 1.Lig A maçında Club Brugge ile KV Oostende, 30 Ekim 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:30. Club Brugge 27 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken KV Oostende 15 puanda ve 9. sırada. Club Brugge son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ile oynadı. KV Oostende son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 426. İddaa'da Club Brugge kazanır 1.20, berabere biter 5.00, KV Oostende kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.50, üst 1.25 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Club Brugge son hafta oynanan St Truiden maçında 0-1 kazandı.

KV Oostende, Standard Liege karşılaşmaında 2-3 yenildi.

Club Brugge, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, yaşadı ve 17 gol atıp 5 gol yedi.

KV Oostende ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. KV Oostende, 7 gol atarken 9 gol yedi.

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