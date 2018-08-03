Club Destroyers - Wilstermann maçı istatistikleri

Club Destroyers ve Wilstermann, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Bolivya Premier Lig Clausura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 23:00. Maç öncesi Club Destroyers 2 puanla 10. sırada, Wilstermann 1 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Club Destroyers, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Wilstermann son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 410 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Club Destroyers kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Wilstermann sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Club Destroyers önceki hafta Guabira mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Wilstermann, Real Potosi karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Club Destroyers, 1 gol attı ve 4 gol yedi.

Wilstermann, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Wilstermann, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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