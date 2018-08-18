Club Guarani - Sol de America maçı heyecanı

Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında Club Guarani ile Sol de America, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 02:00. Club Guarani 6 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Sol de America 6 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Club Guarani, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sol de America, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 467. İddaa'da Club Guarani kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Sol de America kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Club Guarani son haftadaki Olimpia müsabasında 5-2 yenildi.

Sol de America ise Nacional Asuncion maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Club Guarani, 2 gol attı ve 1 gol yedi.

Sol de America, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sol de America 2 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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