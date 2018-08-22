Club Tijuana - Santos Laguna rakamlar

Meksika Liga MX Apertura maçında Club Tijuana ile Santos Laguna, 23 Ağustos 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 05:06. 5 puanlı Club Tijuana 10. sırada bulunuyor, Santos Laguna 12 puana sahip ve 2. sırada. Club Tijuana son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Santos Laguna son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 568. İddaa'da Club Tijuana kazanır 1.95, berabere biter 3.00, Santos Laguna kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Club Tijuana son hafta oynanan Toluca maçında 3-1 yenildi.

Santos Laguna, Club America karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Club Tijuana, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Club Tijuana, kendi sahasında 4 gol attı, 3 gol yedi.

Santos Laguna, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Santos Laguna 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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