Club Tijuana - Toluca rakamlar

Meksika Kupa MX Apertura Grup 2 maçında Club Tijuana ile Toluca, 09 Ağustos 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 05:00. Ev sahibi Club Tijuana, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Toluca, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 493 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Club Tijuana kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.00, Toluca sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Club Tijuana son haftadaki Toluca müsabasında 4-1 yenildi.

Toluca ise Club Tijuana karşılaşmasında 4-1 kazandı.

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