Club Tijuana - UNAM (Pumas) maçı öncesi rakamlar

Club Tijuana ve UNAM (Pumas), 28 Ekim 2018 Pazar günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 05:06. 16 puanlı Club Tijuana 13. sırada bulunuyor, UNAM (Pumas) 23 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Club Tijuana, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. UNAM (Pumas), son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 416 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Club Tijuana kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, UNAM (Pumas) sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Club Tijuana son haftadaki Lobos BUAP müsabasında 3-1 kazandı.

UNAM (Pumas) ise Leon maçında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 4 beraberlik, alan Club Tijuana, 9 gol attı ve 6 gol yedi.

UNAM (Pumas) ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. UNAM (Pumas), 11 gol atarken 5 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ