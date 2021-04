Clubhouse Android geliştiricilerinden biri olan Mopewa Ogundipe'in Twitter paylaşımı Android kullanıcılarını heyecanlandırdı. Şu an Beta sürümünde olan ancak sadece İos kullanıcıları tarafından indirilebilen yeni sosyal medya platformu Clubhouse'un Android sürümü için geri sayım başladı. Clubhouse Android ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

CLUBHOUSE ANDROİD NE ZAMAN ÇIKACAK?

Clubhouse uygulamasının kurucu ortaklarından Paul Davison, geçtiğimiz günlerde milyonlarca android telefonu kullanıcısını heyecanlandıran açıklamayı yapmıştı.

Paul Davison'un "Clubhouse Android'e ne zaman gelecek?" sorusuyle çok sık karşılaştıklarını ve bu konudaki çalışmalarını arttırdıklarını söylediği açıklamasının ardından Clubhouse Android geliştiricilerinden biri olan Mopewa Ogundipe'in Twitter paylaşımı dikkat çekti.

Clubhouse resmi Twitter hesabından da retweet yapılan tweette Mopewa Ogundipe, iki tane ekran görüntüsü paylaştı. Mopewa Ogundipe'in Clubhouse profilinin ekran görünrtüsünü içeren fotoğraflardan birinde "sent from my Pixel” (Pixel cihazımdan gönderildi)" yazması dikkatlerden kaçmadı. Bu paylaşıma yapılan yorumların ardından bir tweet daha atan Mopewa Ogundipe, "CH android uygulamasını tek başıma oluşturmuyorum" dedi.

Clubhouse'dan resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Clubhouse Android uygulamasının Mayıs ayı gibi gelmesi bekleniyor.