Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknoloji
ABONE OL

Clubhouse Android için geri sayım başladı! Clubhouse Android ne zaman çıkacak?

Android kullanıcılarının uzun zamandır heyecanla beklediği Clubhouse Android sürümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Clubhouse kurucu ortaklarından Paul Davison, Clubhouse Android sürümü için çalışmaların devam ettiğini söylemişti. Clubhouse Twitter hesabından yapılan paylaşım merak uyandırdı. Clubhouse Android ne zaman çıkacak? Clubhouse Android için geri sayım başladı!

Clubhouse Android için geri sayım başladı! Clubhouse Android ne zaman çıkacak?

Clubhouse Android geliştiricilerinden biri olan Mopewa Ogundipe'in Twitter paylaşımı Android kullanıcılarını heyecanlandırdı. Şu an Beta sürümünde olan ancak sadece İos kullanıcıları tarafından indirilebilen yeni sosyal medya platformu Clubhouse'un Android sürümü için geri sayım başladı. Clubhouse Android ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

CLUBHOUSE ANDROİD NE ZAMAN ÇIKACAK?

Clubhouse uygulamasının kurucu ortaklarından Paul Davison, geçtiğimiz günlerde milyonlarca android telefonu kullanıcısını heyecanlandıran açıklamayı yapmıştı.

Paul Davison'un "Clubhouse Android'e ne zaman gelecek?" sorusuyle çok sık karşılaştıklarını ve bu konudaki çalışmalarını arttırdıklarını söylediği açıklamasının ardından Clubhouse Android geliştiricilerinden biri olan Mopewa Ogundipe'in Twitter paylaşımı dikkat çekti.

Clubhouse resmi Twitter hesabından da retweet yapılan tweette Mopewa Ogundipe, iki tane ekran görüntüsü paylaştı. Mopewa Ogundipe'in Clubhouse profilinin ekran görünrtüsünü içeren fotoğraflardan birinde "sent from my Pixel” (Pixel cihazımdan gönderildi)" yazması dikkatlerden kaçmadı. Bu paylaşıma yapılan yorumların ardından bir tweet daha atan Mopewa Ogundipe, "CH android uygulamasını tek başıma oluşturmuyorum" dedi.

Clubhouse'dan resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Clubhouse Android uygulamasının Mayıs ayı gibi gelmesi bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Xiaomi Redmi Note 10 Pro özellikleri neler? Xiaomi Redmi Note 10 Pro fiyatı ne kadar?
TEKNOLOJİİşte Redmi Note 10 Pro özellikleri
Kullanıcılar LG XBOOM Go'yu test etti!
TEKNOLOJİLG XBOOM Go test edildi
Microsoft ses tanıma şirketi Nuance'ı 16 milyar dolara alıyor
TEKNOLOJİMicrosoft, Nuance'ı 16 milyar dolara alıyor
Clubhouse'dan "1.3 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı" iddiasına yanıt geldi: Bu bilgiler zaten herkese a
TEKNOLOJİClubhouse'dan beklenen yanıt geldi
BTK, Pinterest'in reklam yasağını kaldırdı
TEKNOLOJİPinterest'in reklam yasağı kalktı
Neeva nedir? Neeva'nın farkı ne?
TEKNOLOJİYeni Arama Motoru: Neeva nedir?
NASA seçimi yaptı! Peki, ilk Arap kadın astronot kim olacak? İşte cevabı
TEKNOLOJİArap dünyasında bir ilk! NASA seçimi yaptı
Ay görevinde kullanılacak motor ateşleme testini geçti
TEKNOLOJİAy motoru testi geçti
Android telefonlarda gizli çalışan uygulamalar nasıl kapatılır?
TEKNOLOJİGizli çalışan uygulamaları kapatın!
Alibaba'ya acımadılar! Son dakika: 3 milyara yakın ceza kesildi
TEKNOLOJİAlibaba'ya rekor ceza