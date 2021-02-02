Bu odanın sırrı ne? 0:00 / 0:00

İnternet dünyası son birkaç haftadır Clubhouse ile yatıp, Clubhouse ile kalkıyor. Ses temelli bir sosyal ağ olarak öne çıkan Clubhouse, koronavirüs pandemisi ile artan sosyalleşme ihtiyaçlarına yeni bir çözüm olarak milyonları peşinde sürüklüyor.

Peki nedir bu Clubhouse olayı? Yeni başlayanlar, başlamak için davetiye bekleyenler; durmadan hakkında konuşanlar veya kendine uygun odayı bir türlü bulamayanlar için sosyal medya dünyasının son fenomeni haline gelen Clubhouse’u masaya yatırdık… Habertürk’ten Necdet Çalışkan yazdı...

1- SADECE SES... BAS KONUŞ... YA DA KENARDAN DİNLE...

Kullanıcıların belirli bir konu başlığı altında açtıkları sanal odalarda (room) konuşarak paylaşım yaptıkları Clubhouse, ses temelli bir sosyal ağ. Görüntü, ses, yazılı mesaj ve hatta emoji gibi araçlar platformda bulunmuyor, kullanıcılar sadece ‘ses’ ile iletişim kuruyor. İnsanların sesli sohbet odaları oluşturabildiği veya bunlara katılabildiği ses tabanlı uygulamadaki sohbet odaları, kullanıcıların kimi takip ettiğine bağlı olarak farklılaşıyor. Kullanıcılar, bir sesli sohbet odasındayken, bir konuşmayı dinleyebiliyor veya "el kaldırma" özelliği ile konuşmaya katılabiliyorlar. Bu özelliğiyle Clubhouse’u, “sosyal ağların bas konuşu” olarak adlandırmak da mümkün. Odayı oluşturan kişi, daha aktif bir şekilde katılmasına izin vermek için bir kişiye dokunabiliyor.

2- DAVET VE iPHONE ŞART...

Şu anda sadece iOS platformundan erişilebilen bir uygulama olan Clubhouse’u kullanabilmek için bir iPhone ve bir de halihazırda Clubhouse’ta olan bir kullanıcıdan gelen davet gerekiyor. Bu şekilde hesabını aktif edenlere, arkadaşları veya çevreleriyle paylaşabileceği 5 adet davet hakkı veriliyor. Uygulama, Web, Windows, Mac veya Android bir cihaz üzerinden henüz kullanılamıyor. Ancak şirket, geçen hafta yaptığı duyuruda Android uygulama üzerinde çalışmaya başlandığını, yakında Clubhouse’un Android cihazlara da geleceğini açıkladı.

3- HİÇ DURMADAN KONUŞAN DA VAR, HEP SUSANLAR DA...

Start-up ve e-ticaret başta olmak üzere teknoloji dünyasındaki son trendlerin tartışıldığı odalardan, piyasalar, ekonomi ve güncel siyasi gelişmelerin konuşulduğu odalara pek çok farklı ilgi alanına göre sohbet gruplarının kol gezdiği Clubhouse’ta, spor karşılaşmalarını özetleyen de var, opera söyleyen de, felsefe tartışan da, gitar çalan da, meditasyon yapan da ve hatta birlikte sadece susanlar bile var…

4- PANDEMİ İLAN EDİLDİ, O KURULDU...

Pandemi nedeniyle alınan kısıtlamalarla eve kapanan insanların sosyalleşme ihtiyaçlarına bir çözüm olarak da konumlanan Clubhouse’un kurulduğu tarih de bu anlamda oldukça manidar. Çünkü Clubhouse, Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19’u "küresel salgın" ilan edildiği 11 Mart 2020 tarihinden, sadece iki hafta sonra San Francisco merkezli olarak kuruldu. Nisan 2020’de kullanıma açılan Clubhouse’un kurucuları ise ikisi de Stanford Üniversitesi’nde mühendislik eğitimi (biri bilgisayar, diğeri endüstri) almış olan Paul Davison ve Rohan Seth.

5- AMAÇLARI 'DAHA İNSANİ BİR SOSYAL DENEYİM'...

Kurucuları Clubhouse’un çıkış noktasını şöyle özetliyor: “Clubhouse'u geçen yılın Mart ayında başlattık. Amacımız, daha insani hissettiren bir sosyal deneyim oluşturmaktı; burada gönderi yayınlamak yerine diğer insanlarla bir araya gelip konuşabilirsiniz. Pusulamız, oturumun sonunda uygulamayı açtığınızdan daha iyi hissederek kapatabileceğiniz bir şey yaratmaktı.”

6- İLK YATIRIMI ONLAR YAPTI...

Clubhouse ilk yatırımını da Mayıs 2020’de 10 milyon dolarla girişim sermayesi şirketi Andreessen Horowitz'ten aldı. Bu yatırımla şirketin değerlemesi 100 milyon dolar oldu. Clubhouse henüz beta sürümünde olduğu 2020'nin ortalarında Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, ABD’li komedyen Hannibal Buress, ABD’li rapçi MC Hammer, ABD’li dolar milyarderi Mark Cuban ve Andreessen Horowitz'in (Clubhouse’a ilk yatırım yapan girişim sermayesi şirketi) kurucuları ortağı Marc Andreessen ile Ben Horowitz gibi ünlü isimlerin dikkatini çekerek, sesli sohbetlerine ev sahipliği yaptı.

7- SADECE 9 AYDA UNICORN OLDU...

Ocak 2021 itibariyle Clubhouse’un yatırımcılarının sayısı 180’i aştı. Aralık 2020 itibarıyla 600 bin kayıtlı kullanıcısı olan Clubhouse, geçen ayı ortası itibariyle haftalık 2 milyonluk aktif kullanıcı sayısını geçti. Son olarak yine Andreessen Horowitz liderliğinde 100 milyon dolarlık yatırım alan Clubhouse’un değerlemesi de 1 milyar doları aştı. Bu değerle Clubhouse, Silikon Vadisi’nin en genç unicon’u oldu. Türkiye dahil pek çok ülkede App Store’da en çok indirilen uygulamalar listesinde birinci sıraya yerleşen Clubhouse’un milyar dolarlık değere ulaşması sadece 9 ay sürdü.

Gelelim bir de bu sohbet odası çılgınlığının önümüzdeki günlerde daha çok tartışılacak olan noktalarına…

8- YAŞ SINIRI 18!

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat başta olmak üzere çoğu sosyal paylaşım platformunda 13 olan yaş kısıtlaması, Clubhouse’ta 18 olarak belirtiliyor. Clubhouse’un Gizlilik Politikası’nda bu sınır şöyle ifade ediliyor:

“Hizmetimiz, 18 yaşın altındaki bireylere yönelik değildir.”

9- ODADAKİ KONUŞMALARI 'GEÇİCİ' OLARAK KAYDEDİYOR...

Bir diğer kritik unsur ise, “Bu odalardaki konuşmalar kaydediliyor mu?” endişesi… Zoom ve Teams gibi platformlardaki oturumlarda kayıt yapılabilirken, Clubhouse’ta kullanıcılar sohbet/paylaşım/ses kayıtlarını tutamıyor. Sohbetler sadece yapıldığı sırada, odada olanlar tarafından dinlenebiliyor. Ancak Clubhouse açısından bu durumun bir istisnası var. O da yine gizlilik politikasında şu ifadelerle yer alıyor:

“Yalnızca olay incelemelerini desteklemek amacıyla, oda canlıyken bir odadaki sesi geçici olarak kaydederiz. Bir kullanıcı oda aktifken bir güvenlik ihlali bildirirse, olayı araştırmak amacıyla sesi saklarız ve ardından araştırma tamamlandığında sileriz. Bir odada herhangi bir olay bildirilmezse, oda bittiğinde geçici ses kaydını sileriz. Sessiz konuşmacılardan ve dinleyici üyelerinden gelen ses, hiçbir zaman yakalanmaz ve tüm geçici ses kayıtları şifrelenir.”

10- WHATSAPP'TA ÇOK TARTIŞILMIŞTI...

Bir diğer nokta ise Türkiye’de geçen ay oldukça çok tartışılan ve WhatsApp’ın gizlilik ilkeleri ile gündemin en sıcak konusu olan toplanan kullanıcı verileriyle ilgili… Clubhouse’un kullanıcılardan topladığı bazı kişisel bilgiler şunlar: Ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, kullanıcı kimliği, aygıt kimliği, kişiler (telefon rehberi),ses verileri, kullanım verileri, ağ ve bağlantılar, konum verisi…

11- "VERİLERİNİZİ ABD'YE AKTARIYORUZ..."

Clubhouse’un Gizlilik Politikası’da, Türkiye’deki kullanıcıları da yakından ilgilendiren özel bir bölüm bulunuyor. Uygulamanın özellikle ABD dışındaki kullanıcılarını ilgilendiren “Uluslararası Kullanıcılar” başlıklı maddesi aynen şu şekilde: “Hizmetimizi kullanarak, kişisel verilerinizin bulunduğunuz yerden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tesislerimize ve sunucularımıza ve uygun olduğu durumlarda hizmetimizi sağlamak için kullandığımız teknoloji ortaklarının sunucularına aktarılacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz.”