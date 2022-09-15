Cluj Sivasspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu yıl ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Sivasspor, gruplardaki ilk 3 puanı için güçlü Romanya ekibi Cluj karşısına çıkıyor. İşte, futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği maçla ilgili bilgiler...