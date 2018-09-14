Clyde - Albion Rovers düellosu

İskoçya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Clyde, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Albion Rovers takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Clyde son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Albion Rovers son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 434 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Clyde kazanırsa 1.10, beraberlik çıkarsa 5.50, Albion Rovers sahadan galip ayrılırsa 10.00 oranını elde edecekler. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.45.

Clyde son hafta oynanan Queen`s Park maçında 2-0 kazandı.

Albion Rovers, East Stirling karşılaşmaında 1-5 kazandı.

Clyde, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Clyde, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Albion Rovers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Albion Rovers, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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